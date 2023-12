Sfuggito al blitz anti-droga, 32enne ricercato si costituisce

Era riuscito a sfuggire all'operazione "Caserme Rosse", il blitz anti-droga con cui lo scorso 23 novembre i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna avevano smantellato una banda che da anni controllava la piazza di spaccio di cocaina e hashish in vari quartieri della città. Nonostante questo, è tornato sui suoi passi e, forse perché, come scrivono gli stessi Carabinieri, si sentiva "braccato" dagli stessi militari che lo stavano cercando, ha infine deciso di consegnarsi di sua spontanea volontà presentandosi in caserma.

Il 32enne, marocchino residente a Bologna, era uno degli 11 destinatari della misura cautelare della custodia in carcere, e ora si trova alla Dozza dopo che i militari gli hanno notificato la copia degli atti giudiziari quando si è costituito.