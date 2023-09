Trovato con 3 chili e mezzo di droghe: in manette dopo il controllo stradale

Chiamare spacciatore il 21enne arrestato nella notte sarebbe riduttivo, si parla piuttosto di "trafficante" di droga. In base alle indagini e dopo alcune segnalazioni, il giovane, cittadino albanese è stato fermato a Borgo Panigale dagli agenti della squadra nobile nelle prime ore di oggi, 6 settembre.

Nell'auto, i poliziotti hanno trovato un panetto di un chilo e cento grammi di cocaina, le manette sono scattate immediatamente, ma è stato deciso di effettuare anche una perquisizione domiciliare.

In varie stanze dell'abitazione sono stati trovati diversi involucri termosaldati contenenti in totale 2 chili e mezzo di marijuana. Il 21enne è stato rinchiuso alla Dozza.

Nei giorni scorsi, la Polizia ha scovato una casa usata come base operativa per lo spaccio di droga, nel quartiere Navile. Un cittadino albanese 45enne è stato arrestato: ne suo appartamento sono stati rinvenuti 120 grammi di cocaina e 11mila e duecento euro in contanti.