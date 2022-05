Dichiarazioni Franchi, Lepore: “Non ho visto presa di posizione da parte degli industriali”

Anche il sindaco Matteo Lepore è intervenuto per commentare le dichiarazioni di Elisabetta Franchi, la stilista e imprenditrice bolognese che pochi giorni fa aveva dichiarato di non assumere in posizioni chiave donne under 40.

"Non ho sentito prendere posizione l'associazione degli industriali", ha osservato il sindaco Lepore dal palco di “Bologna metalmeccanica”, evento organizzato a Bologna da Fiom e Spi-Cgil. “È possibile che abbiamo industriali che dichiarano di non assumere le donne perché potrebbero voler avere figli? – riporta l’Agenzia Dire - Ancora nel 2022 dobbiamo sentire un linguaggio di discriminazione di questo genere? Dobbiamo sfidare il sistema industriale a essere all'avanguardia", ha concluso quindi il primo cittadino.

"Assumo donne sopra gli anta"

Per Franchi "un imprenditore investe tempo, energia e danaro. Se viene a mancare è un problema... Io oggi le donne le ho messe perché sono 'anta'" ovvero "se dovevano sposarsi lo hanno già fatto, se dovevano avere figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi, hanno fatto anche quello… Per cui io le prendo che hanno fatto tutti e quattro i giri di boa".

L'intervento della stilista e designer all'evento organizzato da "Il Foglio" su "Donna e moda" ha riaperto il dibattito sulle pari opportunità e sul lavoro femminile, ancora evidentemente penalizzato da quello che, secondo l'imprenditrice, sarebbe nel "Dna" delle donne, fare figli e governare la casa ("il camino lo accendiamo noi").

Travolta dalla polemica Elisabetta Franchi ha spiegato su una storia Instagram di essere stata "fraintesa" e che la sua era una considerazione su uno stato che non aiuta le donne. Tramite una storia Instagram ha "chiarito" che in azienda l'80% è costituito da "quote rosa" e il 75% da giovani impiegate, quindi una realtà "quasi completamente al femminile".

L'incontro a Milano

All'incontro "Donne moda, il barometro 2022" erano presenti, tra gli altri, anche la vice ministra della Cultura, la bolognese ed esponente della Lega, Lucia Borgonzoni, e la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Franchi ha parlato a ruota libera, senza contraddittorio, almeno da quanto appare nel video.

(Foto Instagram Elisabetta Franchi)