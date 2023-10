Paga una birra con il carrello pieno, arrestato al supermercato

1,75 euro per un carrello pieno di spesa. "Ci ha provato" il romagnolo 43enne che sabato 14 ottobre è stato arrestato all'uscita del supermercato.

Poco prima della chiusura, insieme a due amiche, ha fatto una spesa delle grandi occasioni all'Esselunga di via Guelfa, riempiendo il carrello di 600 euro di merce.

Poi, ha preso una birra dallo scaffale e arrivato alla cassa ha pagato 1,75. Naturalmente, non è passato inosservato, così il personale ha chiamato i Carabinieri.

L'uomo è stato ammanettato all'uscita. Sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa della convalida per l'arresto per furto.

Nello stesso supermercato, nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato tre ragazze straniere, per furto aggravato in concorso: erano uscite dai negozi senza pagare dei prodotti per la cura del corpo del valore complessivo di 5.000 euro circa.