Ex Caserma Masini, pubblicato il bando per l’utilizzo temporaneo

Spiragli di vita per la ex Caserma Masini. Quella che fu la casa di Làbas, sgomberato nell’estate del 2017 tra forti critiche, è rimasta inutilizzata fino ad oggi, senza che il Comune o chi per loro (vedi Cassa Depositi e Prestiti) muovesse un solo chiodo al suo interno. Le uniche forme di vita che hanno transitato negli ampi spazi inutilizzati dell’ex caserma sono stati alcuni occupanti, che in più di un’occasione hanno provato a ridare vita ad un luogo troppo a lungo rimasto deserto.

Ebbene, il Comune di Bologna sembra intenzionato ad invertire la rotta. Infatti, Palazzo d’Accursio ha condiviso un comunicato stampa in cui viene resa nota la pubblicazione di un avviso pubblico per “la programmazione condivisa degli usi temporanei da attivare nelle aree esterne dell'Ex Caserma Masini e per la definizione del relativo modello di gestione”.

“Il percorso di programmazione – continua il testo – avrà come obiettivi l’emersione, la verifica e la composizione degli usi temporanei da attivare negli spazi esterni dell'Ex Caserma Masini, di cui il Comune ha acquisito la disponibilità. Attraverso il percorso si andranno ad individuare in particolare le modalità più opportune per la gestione degli spazi anche avvalendosi della sperimentazione di approcci nuovi in grado di contemperare fluidità d’uso, piena accessibilità, sostenibilità economica e chiara suddivisione, nella relazione collaborativa tra Amministrazione e comunità, di oneri e responsabilità”. Nell’ultima parte del comunicato, il Comune parla di “possibili iniziative e azioni di animazione territoriale e socio-culturale” da mettere in campo, e invita a partecipare “singoli cittadini e cittadine e tutte le realtà del Terzo Settore, di cittadinanza attiva e i gruppi informali interessati”.

Le realtà interessato all’utilizzo della struttura dovranno compilare un modulo (qui il link) entro il 3 dicembre. Inoltre, ci sarà un sopralluogo pubblico nella struttura il prossimo 25 novembre alle ore 14.30. Per partecipare al sopralluogo è necessario iscriversi, compilando il modulo (qui il link) entro le ore 12 di venerdì 24 novembre.