Sgombero all'ex Caserma Masini: via Orfeo cinturata dalla polizia

Camionette della polizia e agenti in tenuta antisommossa cinturano l'ex caserma Masini. E' infatti in corso dall'alba di stamane, 18 luglio, lo sgombero del piazzale Irma Bandiera e delle case occupate in via Borgolocchi. Mentre alcuni occupanti si sono asserragliati all'interno dello stabile, dal quale sono usciti dopo alcune ore per raggiungere il presidio solidale approntato all'esterno, due attivisti si sono arroccati sul tetto. Così tentanto di resistere alle operazioni di sfollamento.

"Noi non accettiamo questa logica, alle camionette e i manganelli rispondiamo con la resistenza dei nostri corpi, delle nostre idee e con la politica", così gli attivisti di Labas. "Osserviamo l’assurdità dell’intervento di polizia di oggi. Che senso aveva? - rimarcano gli occupanti - Noi siamo ancora quassù per mettere in campo la pratica di partecipazione più nobile, la resistenza. Mentre dal basso ci si organizza per pensare il futuro del Piazzale Irma Bandiera. Lo vogliamo libero, aperto, comune e che segni una discontinuità con le pratiche di partecipazione ovattate".

Intanto per il pomeriggio odierno gli attivisti hanno organizzato un incontro di co-progettazione "affinchè il Piazzale Irma Bandiera torni alla città".

L'occupazione in aprile, sei anno dopo lo sgombero di Labas

L'occupazione dell'ex caserma risale allo scorso aprile, sotto la guida del collettivo Luna, ovvero sei anno dopo il precedente sgombero di Làbas che aveva piantato le tende nello stabile di via Orfeo anni prima. Dopo la riapertura dei cancelli la scorsa primavera, gli occupanti avevano sottolineato l’incuria e il grave stato di abbandono in cui versa l’ex Masini, rimasta chiusa e inutilizzata dal giorno dello sgombero di Làbas risalente al 2017.

Gli occupanti aveva fatto sapere che la principale finalità dell’insediamento era quella di contrastare la crisi abitativa, guardando all’occupazione come "soluzione ponte e istantanea per garantire un tetto sopra la testa a chi non ce l’ha. " Pronta era arrivata la replica del capo di Gabinetto Matilde Madrid Occupare: "Occupare non è la soluzione. Non risolve il problema dell’accesso alla casa per le categorie più fragili. Come amministrazione stiamo investendo risorse pubbliche e la vicesindaca Clancy ha predisposto un Piano per l’Abitare ambizioso e inedito", aveva spiegato Madrid.

Non solo la presa dell'ex caserma: aprile 2023 infatti è stato segnato da una raffica di occupazioni nella città turrita (LA MAPPA DEGLI SPAZI OCCUPATI A BOLOGNA)

Cdp affida al Comune la "custodia temporanea"

Proprietaria dello stabile di via Orfeo è Cassa depositi e prestiti (Cdp) che ha deciso di affidare al Comune di Bologna le aree esterne dell'ex caserma Masini con la formula della "custodia temporanea". L'annuncio era arrivato qualche giorno fa durante un question time in Comune per voce dell'assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani. A inizio maggio il sindaco Matteo Lepore aveva chiesto a Cdp di "dare delle risposte alla città" riguardo a una diversa gestione del suo patrimonio immobiliare sotto le Torri. Ora arriva questa prima decisione.

"Questa amministrazione ha individuato negli usi temporanei una delle strade privilegiate per il recupero delle are dismesse - aveva spiegato Laudani - e per questo motivo fin da inizio mandato, nelle interlocuzioni con le diverse agenzie dello Stato o società pubbliche controllate dallo Stato, abbiamo avanzato la richiesta di affidare le aree di loro proprietà in custodia temporanea al Comune. Ciò vale anche per le tre caserme di proprietà di Cdp". Laudani ha spiegato che per quanto riguarda la caserma Masini, "abbiamo avanzato formalmente la richiesta di presa in custodia temporanea dell'area da parte del Comune e abbiamo avuto recentemente risposta con la disponibilità di Cdp ad affidare in custodia temporanea al Comune le aree esterne della caserma per attività culturali o ricreative che non presuppongano la residenzialità". Cdp, ha aggiunto Laudani, "ci ha assicurato che questa custodia temporanea potrà essere formalizzata entro la prima settimana di agosto". Nel frattempo, "abbiamo anche riscontrato e ottenuto la disponibilità a fare degli approfondimenti per altri usi temporanei compatibili con lo stato attuale dei luoghi".

Sgombero ad alta tensione nel 2017 all'ex Caserma, foto-racconto: