Ex Stamoto, blitz polizia e carabinieri: sgomberati in 13, droga sequestrata

Sopralluoghi e controlli che ormai si susseguono al ritmo di uno al mese, e anche questa volta il comparto della ex caserma Stamoto è stato trovato occupato.

E' di 13 persone, tra cui sei cittadini italiani, sei somali e uno del Ciad il bilancio dei controlli condotti questa mattina in maniera congiunta da polizia e carabinieri all'interno della vasta area che nel 2020 è stato oggetto di un protocollo di intesa tra Difesa e Comune, ma allo stato ancora in attesa di riqualificazione. Durante gli accertamenti i cinofili, presenti sul posto, hanno individuato e sequestrato circa 70 grammi di hashish, occultati in una alcova. Al termine degli accertamenti di rito, per tutti gli occupanti scatterà almeno la denuncia per invasione di terreni ed edifici.