Mamma Nadia, papà Paolo e i loro nove figli in salvo a Loiano: la loro casa sbriciolata sotto le bombe

Un canto in una lingua che non capiamo, ma chè non può che essere un inno alla pace. A intonarlo una grande e bella famiglia che, dopo quattro interminabili giorni di viaggio in fuga dalla guerra in Ucraina, ritrova finalmente un po' di serenità. La loro casa a Sumy (????, nella regione di Slobo?anš?yna) non c'è più perchè è stata bombardata e per tutti loro (papà Paolo, mamma Nadia e i loro nove figli) la salvezza è stato un furgoncino malandato che li ha portati fino in Italia, a Loiano, nel bolognese. Qui, una casa li ha già accolti e ai bambini più piccoli è bastato lo schermo della televisione e un cartone animato per dimenticare le luci e i rumori della guerra: adesso solo pennarelli e musiche allegre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stato il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti insieme a Carla Ferrero, vicepresidente di Società Dolce, ad aprire le porte di "Casa di Lino" la palazzina da sei appartamenti di Società Dolce diventata CAS, centro di accoglienza straordinaria della Prefettura. Prima serviva per ospitare i familiari delle persone amputate che facevano riabilitazione a Casalino e adesso ecco che sarà la nuova casa per alcuni nuclei familiari che sono riusciti a fuggire dal conflitto Russia-Ucraina, mentre prosegue la raccolta di tutti i beni da spedire. Nei prossimi giorni sono attese altre tre famiglie composte dalle mamme e dai loro bambini, mentre gli uomini sono costretti a restare nel loro Paese per difenderlo.

A papà Paolo la libertà di arrivare fino a qui è stata concessa in luce della sua numerosa famiglia: un neonato e altri otto figli fra bambini e ragazzi. L'uomo, che ha 48 anni, mostra tutto il percorso che hanno fatto su una cartina: Ucraina e Polonia, l'impossibilità di passare dall'Ungheria e poi ancora la Slovenia e finalmente l'Italia. Tutto d'un fiato. Adesso un po' di normalità: una casa, buon cibo, una grandissima famiglia acquisita.