Festa di compleanno in casa, dopo mezzanotte arrivano i Carabinieri: 14 minorenni sanzionati

L'appartamento era stato preso in affitto solo per un giorno, dai genitori della ragazza che compiva 16 anni

Ieri serso mezzanotte, i Carabinieri sono intervenuti in zona San Felice dove era stata segnalata una festa, in corso già da alcune ore. Alcuni residenti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine a causa del chiasso e della musica ad alto volume proveniente da un appartamento.

Gli uomini dell'Arma, giunti sul posto, hanno identificato 14 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni che si erano riuniti per festeggiare il 16esimo compleanno di una ragazza. L'appartamento era stato preso in affitto solo per un giorno, dai genitori della festeggiata. Tutti i ragazzi sono stati contravvenzionati per la violazione dei divieti Covid e affidati ai genitori. I ragazzi sono italiani tranne uno, alcuni dei quali provenienti da comuni limitrofi a Bologna.