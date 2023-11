Ducati, è festa grande: il 15 dicembre show all’Unipol Arena

È ancora festa per la Ducati, che dopo la doppietta dello scorso anno bissa il doppio successo in MotoGP e in Superbike. I protagonisti sempre loro: Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, a cui si aggiunge il pilota Nicolò Bulega, vincitore del titolo in Supersport. Per grandi imprese serve una grande festa: per questo, il prossimo 15 dicembre la Ducati festeggerà all’Unipo Arena di Casalecchio di Reno. L’ingresso, come scrive Il Resto del Carlino, sarà gratuito ma su prenotazione e alla serata parteciperanno, oltre ai protagonisti, anche alcuni ospiti. Tra questi potrebbe esserci Marc Marquez, che dalla prossima stagione vestirà di rosso.

Foto LaPresse