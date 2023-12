Riapre il cinema di quartiere Fossolo: integrato al circuito delle sale del centro

Il Cinema Fossolo annuncia la sua riapertura "in grande stile grazie all'integrazione in Circuito Cinema". La rinascita dello storico cinema è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Centro ricreativo Fossolo e Circuito Cinema, realtà consolidata nel mondo dell'intrattenimento cinematografico e che ha abbracciato la sfida di ridargli vita "rendendolo palcoscenico di nuove storie e un punto di riferimento per gli amanti del grande schermo".

Con 558 posti, aree comuni rinnovate, nuovo impianto audio e proiettore laser, Circuito cinema spiega che l'obiettivo è "rimettere il cinema Fossolo al centro dell'attività sociale della città, con una programmazione cinematografica di qualità" affiancata da incontri e iniziative editoriali "affinché la sala possa tornare ad essere luogo di crescita e di scambio culturale". Si parte mercoledì 20 dicembre con l'attesissimo "Wonka" di Paul King, prequel del romanzo di Roald Dahl "La fabbrica di cioccolato".