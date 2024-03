"Stefania è stata una bravissima mamma e la zia migliore che si possa avere": l’ultimo saluto alle vittime del rogo di via Bertocchi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Stefania è stata una bravissima mamma e la zia migliore che si possa avere". La commozione è tanta nella sala del Pantheon del cimitero della Certosa, dove è allestita la camera ardente di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre bambini, Giorgia, Giulia e Mattia, morti nel principio di incendio scoppiato la scorsa settimana nel loro appartamento in via Bertocchi 55.

Quattro bare bianche circondate dalle corone di fiori portate da amici e conoscenti, e anche da chi non conosceva personalmente la famiglia ma ha voluto esprimere il cordoglio per una vicenda che ha profondamente colpito tutta la città. Qualcuno ha portato dei fiori disegnati per Giorgia, altri dei giocattoli per i gemelli di due anni. In tanti sono arrivati per dare l'ultimo saluto alle vittime prima dei funerali nella chiesa ortodossa in via Olmenetola a Casteldebole. Sulla bara della madre è stato un posto un panama, uno dei suoi cappelli preferiti. In un pianto inconsolabile la mamma di Stefania e l'ex marito, George Panaite Birta, abbracciati ai famigliari e agli amici più stretti.

"Cara Stefania, eri sempre positiva, allegra e sorridente - è la lettera scritta dalla famiglia e letta da Sara Cappelletti, celebrante laica -. Amavi l'avventura e i viaggi al mare, a Rimini, dove ci portavi i tuoi bambini e la tua mamma. A questa sei stata vicina in un momento difficile e l'hai portata con te a fare paracadutismo e parapendio. Hai avuto tre bambini bellissimi e solari come te, che sapevano strappare sempre un sorriso e a cui desideravi tanto dare una casa. E ripetevi spesso che la vita a pieno apprezzando tutto quello che porta con sé. Sei stata una zia fantastica, la migliore che si possa avere, e una bravissima mamma".