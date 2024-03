Incendio in appartamento, morti tre bambini e la loro mamma

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tragedia nella serata di ieri, 14 marzo, a Bologna dove tre bambini e una donna sono morti a causa di un incendio. Il rogo ha interessato un appartamento su via Bertocchi, in zona Bara, alla periferia del capoluogo emiliano.

Da quanto apprende BolognaToday sul posto sono stati allertati polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. Drammatica la situazione che hanno trovato gli operatori una volta giunti sul luogo. In casa giacevano i corpi ormai senza vita di due gemellini di appena due anni. Il decesso del terzo bimbo, sei anni, è stato constatato poco dopo, in ambulanza.

Non c'è stato nulla da fare neppure per la loro giovane mamma, S. A. N, 32enne nata in Romania, deceduta durante la corsa in ospedale.

I primi accertamenti - fanno sapere dalla Questura di Bologna - identificano la presumibile causa del rogo nel cortocircuito provocato da una stufetta elettrica. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per accertamenti ulteriori sulle cause dell'incendio.

Morte e fuoco, terza tragedia in un mese e mezzo

Quello consumatasi ieri sera su via Bertocchi è il terzo incendio dalle cause mortali sul territorio Bolognese nell'ultimo mese e mezzo.

Circa due settimane fa un altro rogo scoppiato sempre all'interno di un appartamento, a Baricella, aveva portato alla morte per asfissia di un uomo. A fine gennaio un novantenne era deceduto a causa delle gravi ustioni causategli dalle fiamme, che lo avevano avvolto in casa.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

Ultimo aggiornamento ore 8,29