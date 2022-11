Fungaiolo cade nel bosco, gli escursionisti sentono le grida d'aiuto

Liete fine per un fungaiolo che questa mattina è caduto nel bosco e si è procurato una frattura all'arto inferiore. Un uomo di 77 anni di San Lazzaro di Savena che si trovava in località boschiva a Zena di Pianoro, sul sentiero 815, per cause da chiarire, è caduto a terra.

Dolorante alla gamba, non è stato più in grado di proseguire, ma fortunatamente, poco dopo alcuni escursionisti che passavano sul sentiero hanno sentito il signore gridare aiuto e subito è stato dato l'allarme ai soccorsi. La centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino stazione Rocca di Badolo: i soccorritori hanno raggiunto l'infortunato, lo hanno stabilizzato e portato per circa 400 metri su barella portantina fino all'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pianoro che lo ha preso in carico. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco di Pianoro.