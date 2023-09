Furto in ambulanza mentre è in atto un soccorso. Volontari sfiniti: "Non è la prima volta"

"In passato venivano lasciate aperte le ambulanze, ora vengono chiuse, ma rubano lo stesso. C'è bisogno di maggior controllo". Così a Bologna Today Federico Panfili, presidente della Pubblica Assistenza città di Bologna odv.

Non è quindi il primo furto all'interno delle ambulanze quello messo a segno lo scorso 9 settembre, quando l’equipaggio, composto da tre volontari, poco dopo le 23, è stato allertato dalla centrale operativa del 118 Emilia Est per un intervento in un appartamento di Via Tibaldi, nel quartiere Navile. Mentre gli operatori prestavano soccorso, assentandosi dall'ambulanza per circa 8 minuti, i ladri hanno spaccato il vetro del finestrino, lato passeggero, aperto il mezzo e rubando gli zaini personali dei tre operatori.

La mattina del 10 settembre l'associazione è stata contatta da una cittadina residente nella zona di via Fioravanti, che comunicava il ritrovamento di una parte degli oggetti che si trovavano all’interno degli zaini trafugati.

La Pubblica Assistenza città di Bologna odv

Fondata il 19 ottobre 1973 e nel corso di 50 anni di attività ha operato anche fuori dai confini nazionali, come nella guerra nell'ex Jugoslavia per portare aiuto alle popolazioni.

La Pubblica Assistenza Città di Bologna-Onlus ha come scopi statutari lo svolgimento del servizio di soccorso e di trasporto infermi perseguito al di fuori di ogni logica di lucro, sia nella dimensione quotidiana del servizio, sia in caso di calamità naturali o di eventi che richiedono la mobilitazione straordinaria di risorse per emergenze extraospedaliere.

Opera anche durante le manifestazioni e gli eventi siano essi di natura sportiva, musicale, culturale o politica, e, ramite A.N.P.AS. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, interviene anche come protezione civile.