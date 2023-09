Derubato al parco mentre fa pipì: ladro rintracciato e rimpatriato

Un cittadino tunisino di 43 anni è stato denunciato per furto, dopo aver derubato un cittadino cambogiano di di 22 anni in un parco di via Lodovico Berti, zona Saffi.

Il ragazzo aveva fatto pochi passi per fare pipi, quando ha visto un uomo allontanarsi velocemente con il marsupio che aveva appoggiato sulla panchina, così ha chiamato il 113.

Gli agenti sono stati aiutati dal localizzatore degli Airpods, gli auricolari, che erano all'interno del marsupio insieme al portafoglio con 50 euro. Quando si sono avvicinati al presunto ladro, ha riprodotto a distanza un suono delle cuffiette, così ogni dubbio sull'autore è stato fugato.

Il 43enne, irregolare sul territorio, è stato denunciato per furto e questa mattina è stato destinato al CPR di Bari - Centro di Permanenza per il Rimpatrio - per il rimpatrio immediato nel suo paese, la Tunisia, con un volo charter.

L'ufficio immigrazione della questura di Bologna, come confermato dal Questore Isabella Fusiello, già due anni fa, dà priorità ai rimpatri di stranieri che risultano irregolari sul territorio e di soggetti pluripregiudicati per reati anche gravi.