Furti di rame: colti in flagranza, coppia nei guai

Ladri di rame di nuovo all'opera. Nelle ultime ore polizia e carabinieri in due occasioni distinte hanno sequestrato diverso materiale provento di furto, oltre a denunciare e arrestare i relativi sospetti autori. Il primo caso si è verificato a Imola: qui un 38enne cittadino moldavo è stato sorpreso dalla polizia del locale commissariato mentre trasportava circa 400 kg del pregiato metallo nel portabagagli dell'auto, fermata per l'occasione una volta notato che sull'assale posteriore gravava un discreto peso.

La notte precedente invece, in quel di Bologna presso un campo nomadi è stata arrestata una coppia di soggetti, mentre cercava di rivendere del rame appena asportato da una chiesa nel comune di Molinella. Da tempo nel comune in questione si stavano verificando dei furti di rame dalle gronde e da altri arredi. I carabinieri di Marmorta, insieme ai colleghi di Corticella di Bologna hanno seguito la coppia mentre portava il carico, in tuto una trentina di kg, a Bologna, probabilmente per rivenderlo.

I militari si sono palesati durante la transazione, e hanno denuciato un 39enne e una 21enne per furto, insieme a un 60enne cittadino romano e a un 43enne bolognese per ricettazione.