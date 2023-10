Ruba bancomat a studentessa: rintracciato grazie alle telecamere

Un uomo di 55 anni, con alcuni precedenti penali, è stato denunciato per ricettazione e per l’utilizzo illecito di un bancomat che aveva sottratto ad una studentessa di vent’anni.

L’indagine della Polizia Locale è partita in seguito alla segnalazione della stessa studentessa, che aveva raccontato di essere stata derubata del portafogli mentre era in autobus. Analizzando le telecamere di sicurezza, le forze dell’ordine hanno quindi rintracciato l’uomo, che nel frattempo aveva utilizzato il bancomat in due esercizi commerciali. L’uomo, oltre che per furto e ricettazione, è stato anche segnalato per possesso di stupefacenti.