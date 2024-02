Da Gaza al Rizzoli: i bimbi palestinesi feriti in arrivo a Bologna | FOTO e VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

E' arrivata a La Spezia la Nave Vulcano, salpata da Al Arish, Egitto, con a bordo un sessantina di palestinesi, la Croce Rossa di Bologna attende un gruppo di bambini di Gaza che verranno accompagnati e curati all'ospedale Rizzoli.

La nave della Marina militare carica di dotazioni sanitarie era partita per Gaza il 9 novembre per portare aiuto ai feriti. Si tratta infatti di una nave-ospedale con 8 posti in rianimazione e 15 posti di degenze, ma anche una sala shock, dove arrivano i pazienti in codice rosso. A bordo trenta i sanitari della Marina militare e due infermiere volontarie della Croce Rossa.

Il personale della Croce Rossa bolognese attende i minori con 8 mezzi e 20 operatori, medici, infermieri, psicologi e mediatori culturali. Lo sbarco dei piccoli profughi traumatizzati è atteso per circa le 11 .

I pazienti saranno trasferiti presso gli ospedali Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

notizia in aggiornamento