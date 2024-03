Morto Giancarlo Monari, storico conduttore della Tv locale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mondo dei media, e non solo, in lutto per la scomparsa di uno dei volti storici della tv bolognese, Giancarlo Monari. Il conduttore televisivo è morto stanotte, aveva 83 anni Giancarlo Monari.

Appassionato di sport, modenese di nascita, casalecchiese di adozione. E' stato per tanti anni protagonista dei salotti sportivi. Varie le conduzioni all'attivo di programmi nelle emittenti locali, ma non solo.

Monari è stato anche dirigente sportivo al Panathlon Bologna 1957 e presidente dei Gentleman Drivers di trotto. L'ippica - che praticava - un altro dei suoi amori, con diverse competizioni vinte all'attivo.

Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore e dai quali emerge il ritratto di un personaggio assai benvoluto.

Di ieri la notizia di un altro lutto nel panorama sportivo locale, che ha perso Massimo Merendi, istruttore squadra Master Sogese.