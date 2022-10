Vacchi in causa con i domestici: in tribunale la ex fidanzata Giorgia Gabriele

Continuano le grane giudiziarie per Gianluca Vacchi. L'imprenditore bolognese è infatti stato trascinato in tribunale dalla sua ex governante sarda, che ora gli chiede un sostanzioso risarcimento per il trattamento subito. Trattamento che, in generale, verso il personale domestico sarebbe stato discutibile, almeno stando a quanto ha raccontato durante l'ultima udienza presso il tribunale di Bologna Giorgia Gabriele, l'ex fidanzata di Mister Enjoy, con lui in coppia fissa dal 2014 al 2017.

La modella e influencer - riporta il quotidiano "Repubblica" - ha parlato di "attacchi d'ira" che si presentavano ogni volta che "le direttive non venivano attuate dal personale domestico". La Gabriele ha parlato anche dell'ex governante e degli orari di lavoro: "Quando avevamo bisogno la contattavamo, anche a mezzanotte, se c'era bisogno, il suo era un lavoro dietro le quinte. Si occupava della gestione delle case e del personale domestico delle case del signor Vacchi, in particolare seguiva la formazione del personale, organizzava i loro turni e si assicurava che la casa fosse organizzata in modo tale da essere efficiente secondo le esigenze del signor Vacchi".

La causa di lavoro

La donna assieme al marito, anche lui un ex collaboratore di casa Vacchi, chiedono all’imprenditore più di 700mila euro per gli straordinari non pagati, ferie e riposi non goduti. Spiega ancora Repubblica, aggiungendo tuttavia che a queste accuse si aggiunge anche quella di aver lavorato in nero alcuni anni. Sia la ex governante che il marito avrebbero servito l'influencer per 22 e 17 anni, lavorando, a loro dire, anche 15 ore al giorno. La richiesta di risarcimento per entrambi ammonta a 700mila euro.

Accuse anche dalla ex colf filippina

I due coniugi non sarebbero stati gli unici a esporsi vs l'imprenditore-influencer. Tempo fa era arrivata la denuncia della colf filippina che aveva affermato di dover ricevere diverse decine di migliaia di euro euro tra straordinari e tfr non pagati. La donna avrebbe lavorato per Vacchi firmando un contratto da 6 ore giornaliere, per sei giorni alla settimana, ma secondo quanto racconta avrebbe lavorato anche fino a 20 ore, senza interruzioni, senza che mai gli fossero riconosciuti gli straordinari e spesso senza poter usufruire del riposo settimanale.

Lagali Vacchi: basta attacchi mediatici

Sulle questioni era intervenuto lo staff di Vacchi, con un video nel quale prendevano le sue difese. L'imprenditore dal canto suo si era sempre trincerato dietro il silenzio in merito, affidandosi alla giustizia. Dopo le ultime notizie sulla battaglia legale è però stata divulgata una nota dei legali di Vacchi nella quale l'imprenditore si dice " costretto a reagire all'ennesimo attacco mediatico mosso nei suoi confronti".

"Il dottor Gianluca Vacchi, tramite i propri avvocati, con riferimento alle notizie pubblicate ieri dai principali quotidiani nazionali, riprese in seguito anche da altre testate, si vede costretto a reagire all'ennesimo attacco mediatico mosso nei suoi confronti- si legge nella nota , pubblicata dall'Ansa - Ancora una volta i giornali hanno pubblicato e commentato, con grande superficialità, notizie che sono state maliziosamente distorte dopo averle ricavate, tra l'altro, da documenti riservati di un processo in corso". Vacchi, spiegano i legali, "non intende subire passivamente questi continui attacchi".

Secondi gli avvocati inoltre "è del tutto falso che la signora Giorgia Gabriele abbia confermato o mosso qualsivoglia accusa nei confronti del dottor Vacchi con il quale, peraltro, ha tuttora un ottimo rapporto"