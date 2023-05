Salta il Gran Premio di Imola, Bonaccini: "Pensare a mettere in sicurezza le persone" | VIDEO

Vista l'emergenza maltempo, con popolazioni in difficoltà per evacuazioni, allagamenti con centinaia di strade chiuse o interrotte da frane, è stato annullato il Gran Premio di F.1 a Imola. Ad annunciarlo ufficialmente nel primo pomeriggio è stato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha anche tirato le somme sulla drammatica situazione maltempo in Emilia Romagna, che conta al momento 10mila evacuati (3mila dei quali nel bolognese) e 8 morti, in Romagna. Una situazione tanto critica che - paragona il Governatore - ricorda la tragedia del terremoto che nel 2012 seminò morte e distruzione nel nostro territorio.

Gli fanno eco le parole del sindaco di Imola, Marco Panieri. “Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno in primo luogo a tutte le persone così duramente colpite negli affetti e nelle cose e a tutti coloro che sono impegnati senza sosta nel portare loro aiuto - scrive in una nota il primo cittadino- nella complessità del momento, che non ha risparmiato vite umane in Emilia-Romagna e ha visto un evento così drammatico e senza precedenti colpire per la seconda volta a distanza di poco tempo, non solo il nostro territorio, ma anche quello di gran parte della nostra regione, compromettendo anche i collegamenti e impegnando migliaia di uomini e donne che in queste ore stanno dando tutto il supporto necessario in aiuto delle popolazioni, la decisione che è stata individuata non poteva che essere questa". Panieri quindi annuncia che "in maniera unanime si è scelto di non disputare il Gran Premio di F.1 - in programma per il prossimo fine settimana - per rispetto della situazione nella quale ci troviamo e per consentire di concentrare tutto l’impegno e gli sforzi di personale e mezzi sull’emergenza e per il sostegno alle persone in difficoltà, così duramente colpite. In un momento successivo, lontano da questa

emergenza, potremo riprendere il dialogo fra tutti i soggetti fin qui coinvolti, per proseguire insieme in questa collaborazione che ci aveva portato al Gran Premio di F.1 a Imola”.

Anche il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, questa mattina aveva auspicato l'annullamento sui social: "È necessario e doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza, evitando altri problemi come il sovraccarico di traffico in una zona duramente colpita che ha bisogno di soccorsi. Attendiamo i pareri ufficiali, ma nel caso del rinvio del Gran Premio di Imola sono convinto che anche gli appassionati di Formula 1 condivideranno questa scelta, con l'auspicio di recuperare la gara appena possibile".