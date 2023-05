Maltempo, strade chiuse e traffico in tilt: critica anche la A14

Ancora una giornata difficile anche per il traffico e gli spostamenti in tutto il settore orientale dell’Emilia Romagna.

Strade chiuse a Bologna

- Esondato il Navile a Corticella dal Sostegno a Via delle Fonti, viabilità interrotta

- Situazione molto critica in via Saffi e vie limitrofe: Felice Battaglia, del Genio, Montenero, del Chiu', della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone

- Allagata via di Barbiano, via di accesso al Poliambulatorio Rizzoli. Il Poliambulatorio resta raggiungibile dall'ospedale (via G.C.Pupilli 1) da dove si può accedere tramite la navetta interna. Prestare attenzione alle indicazioni stradali ed alle comunicazioni sui siti istituzionali. La situazione può cambiare rapidamente.

Strade chiuse in provincia

- a Castel Maggiore chiusa via Matteotti

- a San Pietro in Casale chiusa via Rubizzano

- A Bentivoglio allagamento di via Santa Maria in Duno, nel tratto tra via Calcarata e via Vietta, e nella località San Marco, l transito resta possibile con cautela.

- Strada statale 65 “Della Futa, in entrambe le direzioni, del tratto dal km 76,400 al km 72,600 in località Loiano (Bologna). Traffico deviato al km 76+400 in direzione Firenze e al km 72+600 in direzione Bologna. In entrambe le direzioni il traffico viene deviato su Via Napoleonica.

- SP7 “Valle dell’Idice” in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in Comune di Monterenzio

- SP36 Val di Zena al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena

- SP 610 “Montanara” in vari tratti tra Casalfiumanse e la Toscana

- SP 6 Zenzalino al km 6 per crollo del ponte

- SP14 Codrignanese in località Borgo Tossignano km 9 per esondazione Santerno

- SP21 Sillaro chiusa da località Belvedere in Comune di Castel del Rio

- SP253 San Vitale chiusa sul ponte del Sillaro per acque alte

- SP29 Sant'Antonio chiusa sui ponti di Sillaro e Idice per acque alte

­- SP 30 Trentola” al km 4+000 (sottopasso A 14) nel comune di Dozza

- SP 33 “Casolana” km 1+500 per frane

- SP 50 “Sant’Antonio” al km 5+000 all'altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli, Comune di Imola/Medicina

- SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

- SP54 Lughese chiusa da Imola a Mordano ESCLUSI per esondazione Sillaro

- SP6 Zenzalino chiusa sul ponte del fiume Idice

- SP 68 “Val d’Aneva” al km 12+000 (Castel d'Aiano) per frana

- SP 80 “Cardinala” al km 3+500 all'altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli nel comune di Imola in via precauzionale per acque alte.

- EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria



- P 34 “Gesso” chiusa al km 9+500 nel comune di Fontanelice SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno

- Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti



- SP 27 “Valle del Samoggia” al km 23+000 località Savigno



- A causa di un allagamento, la strada statale 9 “Via Emilia” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 20,200 al km 19,700 in località Budrio ( Bologna).

- A causa della presenza di ostacoli in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 65 “Della Futa”, nel tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Livergnano (Bologna).

- A causa di un allagamento, la strada statale 253 “San Vitale” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 21,000 al km 18,000 in località Villa Fontana ( Bologna). Viene fatta effettuare inversione di marcia in entrambi i sensi di marcia.

Autostrada A14

Crticità anche in autostrada, in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile. Al fine di preservare la circolazione lungo i tratti interessati e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d’acqua, la società Autostrade ha ridotto il numero di corsie transitabili.

"La persistenza delle precipitazioni e l’ulteriore innalzamento dei livelli di acqua in alcuni punti, rendono probabile l’adozione nelle prossime ore di altri provvedimenti alla circolazione senza escludere la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della A14 tra Castel San Pietro e Cattolica, lungo i quali pertanto si sconsiglia fortemente il transito", fa sapere l'azienda.

Agli utenti che provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia si consiglia di proseguire lungo la A1 Milano-Napoli, per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord.

notizia in aggiornamento