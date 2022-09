Formula 1 2023, il calendario: a Imola il 21 maggio

"Siamo entusiasti di annunciare il calendario 2023 con ventiquattro gare in tutto il mondo. La Formula 1 ha ricevuto richieste senza precedenti per ospitare gare ed è importante trovare il giusto equilibrio per l'intero sport. Siamo molto soddisfatti dello slancio che la F1 sta vivendo, è un'ottima notizia per i nostri tifosi che riusciremo a portare un mix di nuove entusiasmanti località come Las Vegas". Così Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, commentando il calendario per il Mondiale del 2023.

Formula 1, le novità del 2023

Le ventiquattro gare sono un inedito della Formula 1: il prossimo sarà infatti il Mondiale con il maggior numero di Gran Premi mai disputato. Il tutto, però, va calcolato al netto del Gran Premio di Cina del 16 marzo 2023. Data l’assenza di politiche anti-Covid nella Nazione cinese, è possibile che il Gran Premio possa subire variazioni o, addirittura, essere cancellato.

Un'altra novità del nuovo calendario è il tentativo da parte della FIA di razionalizzare gli spostamenti in giro per il mondo, considerato l’alto costo degli spostamenti.

Formula 1, il calendario del Mondiale 2023

A Imola si correrà il 21 maggio, mentre a Monza il 3 settembre. Di seguito il calendario completo per il Mondiale 2023.