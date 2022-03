Grandi eventi sportivi, Bologna ne conta undici: "E forse pure il Tour 2024"

Dal Gran premio di Formula Uno del 24 aprile, col ritorno del pubblico sulle tribune di Imola, a Italia-Germania al Dall'Ara del 4 giugno, match valido per la Nations League. Fino alla cinque giorni (14-18 settembre) della Coppa Davis a fine estate, evento che riporta il grande tennis sotto le Due Torri per il prossimo quinquennio e che sarà preceduta da una settimana di eventi 'preparatori'.

Ora Bologna ha anche un cartellone di grandi eventi sportivi, 11 al momento, con un progetto per promuoverli anche complessivamente, con cartelloni in giro per la città. Per il calendario 2023 c'è anche un bando pensato per aiutare gli organizzatori. "Stiamo lavorando per creare un ufficio per accompagnare l'organizzazione di questi eventi", informa il consigliere delegato Mattia Santori. E il futuro potrebbe portarne altri, anche belli grossi.

Tandem con Firenze per tour 2024

A partire dal "grand depart" del tour 2024 insieme a Firenze. L'organizzazione francese "farà sapere prima dell'inizio del tour di quest'anno la decisione finale", spiega il capo staff di Stefano Bonaccini Giammaria Manghi. "Abbiamo avanzato insieme a Firenze la proposta di una 'grande partenza' che si articola su tre tappe. Siamo fiduciosi- sottolinea poi il capo della segreteria politica del presidente regionale- pur nella prudenza secondo noi siamo competitivi, ci giochiamo realmente le nostre possibilità".

Resta sullo sfondo, invece, l'altra scommessa concepita con Firenze, il sogno di ospitare in tandem i giochi olimpici del 2036: "al momento stiamo ragionando su altre priorità", spiega il sindaco Matteo Lepore. Del calendario, oltre a F1, Davis e Italia-Germania di calcio, ci sono il ritorno della Strabologna il 22 maggio, la Coppa del mondo di e-mountain bike in Appennino, il Playground estivo ai Giardini Margherita, l'originale Redbull Soapbox race del 26 giugno (gara su mezzi senza motore, location da definire), la Volley Nations League del 20-24 luglio, il Giro dell'Emilia di ciclismo l'1 ottobre, le finali dei mondiali Ferrari all'autodromo di Imola (25-31 ottobre) e il Salaborsa Remake a novembre, col ritorno del grande basket nella piazza coperta per i 100 anni della federazione di basket.

"C'è una scommessa importante su Bologna rispetto alla nostra capacita di attirare grandi eventi. Finalmente è una città credibile per ospitarli e c'è una grande potenzialità di crescita", sottolinea Lepore. Per Manghi la "sinergia tra la Regione e il capoluogo è foriera di grande possibilità, anche per i prossimi anni". (Bil/ Dire)