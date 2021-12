Senza Green pass, multa salata per albergatore

Multa salata per un albergatore della zona di Crevalcore. I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persicetonel pomeriggio di ieri, 7 dicembre, hanno accertato e contestato le sanzioni amministrative al titolare della struttura ricettiva, il quale, in qualità di datore di lavoro, svolgeva l’attività senza il green pass valido.

La sanzione si inquadra nei controlli a campione e i servizi coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Bologna in materia di Certificazione verde Covid-19.

All'indomani dell'entrata in vigore del nuovo decreto covid e del cosiddetto "super Green pass, sono state sanzionate altre 4 persone e 2 esercizi commerciali.