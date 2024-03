Influencer e sex workers con milioni di follower ma evasori fiscali: la GdF recupera 11 milioni di euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Hanno milioni di follower e collaborazioni professionali con aziende, producono contenuti sui social tradizionali e anche su OnlyFans, ma non avevano mai dichiarato il loro reddito ed erano completamente sconosciuti al fisco. Nove tra influencer e "sex workers" residenti o collegati a Bolognai sono finiti nelle maglie del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna che ha recuperato 11 milioni di euro di tasse evase.

Il primo dei controlli, tutti effettuati tra il 2022 e il 2023, ha riguardato quattro influencer che contano 50 milioni di follower in totale, attivi su YouTube, Instagram e TikTok. Di due di loro le Fiamme Gialle hanno dovuto ricostruire i redditi ripercorrendo le pubblicazioni sui social e le collaborazioni con le aziende ma anche risalendo a una serie di contenuti pubblicati su OnlyFans, da cui provenivano i ricavi maggiori.

Il secondo controllo è stato fatto a carico di 5 creatori di contenuti digitali per adulti, detti anche "sex workers", molto attivi nella pubblicazione di prestazioni a pagamento su OnlyFans ed Escort Advisor. Per tre di loro è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate l’applicazione di una particolare addizionale alle imposte sul reddito, pari a 200mila euro, prevista a carico di chi produce materiale per adulti anche in formato multimediale.

"Generalmente - fanno sapere dal Comando provinciale di Bologna - gli influencer si sono dimostrati ampiamente collaborativi, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all’erario gli importi dovuti". L'operazione è stata una delle prime prodotte nel contesto dell'intesa tra la GdF e l'Agenzia delle Entrate per garantire il rispetto delle regole fiscali da parte di influencer influencer, blogger e creator che producono redditi pubblicando contenuti in rete e intensificare il contrasto all’evasione nel settore della digital creator economy.