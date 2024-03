"Non sono un evasore, ho sempre pagato le tasse spesso in anticipo, a credito". Con una storia su Instagram, Luis Sal risponde alla notizia delle sanzioni inflitte dalla Guardia di Finanza a nove tra influencer e content creator bolognesi per evasione fiscale sui guadagni provenienti dalle loro attività sui social network e OnlyFans. Tra cui anche lo youtuber, a cui le Fiamme Gialle hanno contestato due milioni di euro.

La sua versione, invece, è un'altra: "È in corso un’indagine, sono normali controlli - si difende Sal -. Fortunatamente ho professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve da anni. Nel frattempo vedremo come andrà a finire. Mi dispiace che venga scritto 'Luis Sal evasore', 'influencer che non paga le tasse', è un po’ antipatico. Anche io se mi vedessi per strada in questo momento mi tirerei uno schiaffo".