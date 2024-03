Hashish nel motorino e oltre 13mila euro in contanti: 19enne nei guai

Quando i carabinieri di Medicina hanno bussato alla sua porta, non si è perso d’animo: ha consegnato ai militari pochi grammi di hashish che aveva con sé e ha assicurato di non avere altre sos. Ma i carabinieri non ci hanno creduto e hanno perquisito la casa e il garage del 19enne. E hanno trovato conferma dei loro sospetti. Proprio nel motorino del ragazzo, parcheggiato ordinatamente, i militari hanno trovato oltre mezzo chilo di sostanza che il ragazzo aveva messo nel vano del casco ed era pronto a rivendere. In camera, invece, aveva nascosto oltre 13mila euro, soldi che i militari ritengono siano gli incassi del suo giro di spaccio. Abbastanza perché il ragazzo, su disposizione della Procura di Bologna, finisse agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Giudicato per Direttissima, il 19enne si è visto convalidare l’arresto ma è stato rimesso in libertà, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa. Nelle stesse ore, i militari del nucleo Radiomobile di San Lazzaro hanno arrestato un operaio 47enne che in casa aveva una piccola piantagione di marijuana.