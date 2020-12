Positivo al Covid, esce per fare compere: intercettato sul bus

Era uscito da casa per andare a fare shopping al centro commerciale “Leonardo”, ma era positivo al Covid e in isolamento a casa. Denuncia per un giovane, cittadino italiano, denunciato per la violazioen dell'isolamento domicilaire.

E’ successo ieri pomeriggio, quando i carabinieri hanno ricevuto una chiamata che illustrava la situaizone del ragazzo e le sue intenzioni. Dopo aver localizzato l’autobus di linea che stava trasportando il giovane, l’operatore del 112 ha telefonato all’autista, informandolo dell’accaduto e invitandolo a interrompere il servizio senza creare panico tra gli altri passeggeri che stavano viaggiando.

Intercettato dai carabinieri di Imola (BO) a 4 km di distanza dal centro commerciale “Leonardo”, il giovane è stato invitato a scendere dall’autobus e a salire su un’ambulanza del 118 che, scortata dai militari, ha trasportato il passeggero nuovamente a casa per restarci fino al termine previsto dall’autorità sanitaria.