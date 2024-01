Apre il campo di calcio "Alberto Mario". Lepore: "Lo aspettavamo da 20 anni" I VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Taglio del nastro del nuovo campo di calcio dedicato ad Alberto Mario in Piazzale Atleti Azzuri d'Italia 1. Si tratta del primo progetto sport Pnrr concluso in città e il terreno è stato riqualificato in prato sintetico. Nei prossimi mesi verrà conclusa la "Cittadella dello sport" con la ristrutturazione del diamante bolognese "Gianni Falchi" e il campo da softball del New Bologna "Alfiero Spisni".

All'inaugurazione erano presenti Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Roberta Li Calzi, assessora allo sport e Marzia Benassi, presidente quartiere Savena.