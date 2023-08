Due incendi nella notte: a fuoco mezzo Hera e una fabbrica

Super lavoro per i Vigili del Fuoco ieri sera e nella notte. Un mezzo compattatore Hera è andato a fuoco nella ieri, domenica 6 agosto, in via Agucchi. Le squadre e i mezzi sono intervenuti intorno alle 22. Fortunatamente le fiamme sono state domate e nessuna persona è rimasta coinvolta.

All'alba di oggi i caschi rossi sono stati impegnati ad Altedo. Poco prima delle 5 sono arrivati in una fabbrica di trasformazione dei rottami ferrosi e metallici per un principio di incendio. Anche in questo caso le fiamme sono state estinte e nel rogo non si sono registrati feriti.

La notte del 4 agosto, alle ore 3.30, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano avvolto mezzo pesante sulla A1 in direzione Firenze.