Incendio in Cirenaica, a fuoco il mercatino: "Danni importanti"

Danni ingenti al mercatino di via Bentivogli in Cirenaica, dove questa notte si è verificato un incendio che ha distrutto il loculo di una merceria e provocando danni anche agli esercizi a fianco. I vigili del fuoco sono arrivati intorno alle tre di notte insieme ai carabinieri che ora stanno indagando sulle cause del rogo. Sul posto questa mattina anche la presidente del quartiere San Donato San Vitale Adriana Locascio che parla di "danni importanti".

Solo la settimana scorsa un altro incendio nell'abitato di Bologna: quella volta ad andare a fuoco è stato un intero appartamento. Il bilancio finale non registrò nessun ferito, ma la peggior sorte è toccata al gatto del proprietario di casa, trovato morto dai pompieri.