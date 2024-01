Incendio nella notte a Minerbio, un ferito | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incendio in un appartamento a Minerbio. Intorno alle tre di notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Donato per sedare il rogo divampato improvvisamente. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Le proporzioni dell'incendio sono state tali da richiedere l'intervento di quattro squadre dei pompieri, che sono partite da Molinella, Budrio e dalla centrale di Bologna.

Le cause sono ancora in fase di accertamento ma le fiamme non hanno coinvolto altri appartamenti o parti dell'edificio. Soltanto due settimane fa un altro incendio in un appartamento a Castel San Pietro Terme. Quella volta nessuna persona è rimasta coinvolta.

