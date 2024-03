Dopo via Bertocchi, un altro incendio in zona stazione | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Giornata nera per Bologna, che si è svegliata con la tremenda notizia dell'incendio in via Bertocchi, in cui hanno perso la vita una madre e i suoi tre figli. Nera come il fumo che si alza da uno stabile in zona Stazione centrale, dove è divampato un incendio poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 15 marzo. Il palazzo è quello che ospita il punto vendita della catena Burger King in piazzale delle Medaglie d'Oro. Ancora sconosciute le cause, così come le conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco .

(notizia in aggiornamento)