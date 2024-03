Stefania, mamma dolce dal cuore buono, e i suoi bimbi: chi sono le vittime dell'incendio di stanotte

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Mamma Stefania Alexandra Nistor è morta insieme ai suoi tre figli, i gemellini di due anni - Mattia Stefano e Stefania Alexandra Panaite- e la primogenita - Giorgia Alejandra Panaite - sei anni.

Sono loro le quattro vittime causate da un incendio divampato nella notte alla periferia di Bologna, in via Bertocchi, al civico 55. Una tragedia che ha sconvolto i vicini, che conoscevano la famigliola, ma non solo. Scossa la città intera. E la notizia ha velocemente fatto il giro del nostro paese. Da dove continuano a giungere messaggi di cordoglio.

"Davvero una brava ragazza, rispettosa, generosa". Lavorava, si occupava dei suoi bimbi. Da poco si sarebbe separata dal compagno e papà dei suoi piccini. Così racconta chi conosceva Stefania. Giovane mamma, premurosa con i suoi piccoli, il centro del proprio mondo, come suggeriscono anche i profili social della donna - nata in Romania 32 anni fa - inondati da scatti sorridenti delle sue splendide creature. Tutti e quattro strappati alla vita troppo in fretta, in maniera tragica.

Sulle cause del decesso e le dinamiche dell'incendio sono ancora al lavoro gli uomini della polizia scientifica di Bologna. Si sa che il rogo è partito da una stufetta elettrica, probabilmente a causa di un cortocircuito. Li ha sorpresi nel sonno. Dormivano tutti nella stessa camera da letto, che è stato il luogo dove si è concentrato per lo più l'incendio. Non si sarebbero propagate di molto le fiamme, ma l'abbondante fumo ha avvolto la stanza. Probabilmente questa la causa del decesso dei quattro.