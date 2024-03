Incendio al ristorante, fiamme dalla canna fumaria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Erano da poco passate le ore 17 quando ieri, 16 marzo, è scoppiato un incendio alla Trattoria "Vecchia Roma", in via Olivetta 75 a Sasso Marconi,

Cinque le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute dalla centrale, dai distaccamenti di Dante Zini e Bazzano.

Dagli accertamenti è emerso che le fiamme si sono sprigionate dalla canna fumaria della cucina. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Il 15 marzo, un altro incendio ha coinvolto i locali di Burger King in piazzale delle Medaglie d'Oro, a Bologna. Sarebbe partito dal magazzino del ristorante per cause ancora in via di chiarimento. Immediatamente il locale è stato evacuato e nessuna persona ha riportato conseguenze. L'esercizio intanto è stato chiuso al pubblico per i lavori di ripristino.