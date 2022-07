Incendio a Vergato: evacuate 29 persone, rinforzi da altre città per domare il rogo | VIDEO-FOTO

Si lavora da ore per fermare la propagazione del grosso incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, nelle campagne a sud di Vergato, sull'Appennino bolognese.

Come fanno sapere i Vigili del fuoco, le squadre a terra arginano le fiamme nelle aree raggiungibili con i fuoristrada, mentre i mezzi aerei operano dall'alto nelle zone più impervie.

Sul posto il comando di Bologna ha dispiegato tre squadre permanenti etre3 volontarie. In appoggio sono arrivate altre squadre da Ferrara, Modena e Ravenna. In volo è operativo un elicottero del Reparto Volo VVF di Bologna e un Canadair della flotta nazionale, un secondo Canadair è in arrivo da Roma, come conferma in una nota l'assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo: "Ieri sera sono state evacuate 29 persone a livello precauzionale. La nostra centrale operativa regionale è stata aperta fino a tardissima serata e da questa mattina alle 6 è nuovamente operativa".

Al momento sono due i nuclei - secondo quanto risulta dalla rete satellitare Firms della Nasa sulle fonti di calore - il primo tra Castelnuovo e il monte Cavallaro, il secondo che si sta spostando verso nord est, tra la Sp 68 e Vergato.

Visibile da chilometri la colonna di fumo, mentre l'odore acre di bruciato interessa anche Bologna.

(Foto e video Antonella Scarcella)