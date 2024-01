L'incendio e le gravi ustioni: 90enne muore in ospedale

E' stato un vicino di casa a chiamare i soccorsi dopo aver visto il fumo proveniente dall'appartamento. Purtroppo la vittima, un 90enne, non ce l'ha fatta.

E' accaduto poco dopo le 14.30 di ieri, domenica 28 gennaio, quando l'anziano si trovava nella cucina della sua abitazione di via San Felice. Per motivi da accertare è divampato un incendio e le fiamme lo hanno completamente avvolto. Il vicino di casa ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, mentre i sanitari del 118, intervenuti anche con l'auto medica, hanno trasportato il 90enne all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3).

Purtroppo, per le gravi ustioni riportate, l'anziano non ce l'ha fatta ed eè deceduto nel pomeriggio.

Nella mattinata di ieri un principio d’incendio è divampato all’interno del Cierrebi, l’area sportiva ormai da anni in disuso, in zona Certosa. Le fiamme si sono propagate dall’ultimo piano di uno degli edifici principali dell’area: tempestiva la chiamata dei residenti che, alla vista dell’incendio, hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri, come scrive bolognaindiretta.it, hanno spento le fiamme in un paio d’ore.