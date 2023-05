Loiano, perde il controllo del mezzo e cade. Ciclista ferito

Il Soccorso Alpino Emilia Romagna è intervenuto questa mattina a Loiano dopo che un biker ha perso il controllo della propria bici ed è caduto a terra. L'uomo, 45 anni, è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore di Bologna per un sospetto trauma toracico.

L'intervento del Soccorso Alpino Emilia Romagna

Si trovava sul sentiero 827 in località Loiano, stava praticando downhill in compagnia di amici. Sono stati loro a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati una squadra del Soccorso Alpino Emilia Romagna stazione Rocca di Badolo, gli operatori dell'ambulanza di Loiano e l'automedica. Dopo una prima valutazione da parte del medico, l’uomo è stato trasportato fino all’ambulanza che lo ha condotto al campo sportivo di Loiano per poi affidarlo ad EliBologna.

Secondo incidente in pochi giorni

La scorsa settimana un incidente simile è accaduto sempre a Loiano. Un uomo di 49 anni, anche lui intento alla disciplina del Downhill, è caduto procurandosi un trauma a una spalla. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato poi elitrasportato all'ospedale Maggiore di Bologna.