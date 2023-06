Incidente stradale, poi l'incendio: due morti e un ferito

Scontro tra mezzi, poi le fiamme. E' la dinamica dell'incidente stradale registrato nella notte a Modena. Stesso copione, fortunatamente con esito diverso, era stato registrato nel weekend nel tratto bolognese della A1. Se nel secondo caso non si erano avute gravi conseguenze, purtroppo stanotte a seguito del sinistro hanno perso la vita due persone. Una terza è rimasta ferita, si trova ora ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata trasportata in codice 2.

Secondo quanto ricostruisce ModenaToday, l'incidente è avvenuto poco prima delle ore 2.00 nel tratto compreso tra lo svincolo Magazzino di Savignano e quello di via Muzza Spadetta. Da una prima ricostruzione pare che due auto che viaggiavano in senso opposto si siano scontrate frontalmente. A seguito dell'impatto uno dei due veicoli ha preso fuoco ed è stato completamente consumato dalle fiamme.

Non c'è stato nulla da fare per un uomo e una donna che viaggiavano insieme su una delle due auto coinvolte: entrambi sono deceduti sul colpo. Ferito, ma in modo non grave, il giovane che si trovava a bordo dell'altra vettura