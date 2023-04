Incidente mortale a Monzuno, chi è il 38enne che ha perso la vita

Si è spento a 38 anni Davide Faggioli, residente a Monzuno, che nella giornata di sabato 8 aprile è stato travolto dall’albero che aveva appena tagliato. Dopo la chiamata ai soccorsi da parte del collega che era con lui, il personale del 118 ha provato a rianimarlo, purtroppo inutilmente.

Chi era Davide Faggioli

Davide Faggioli aveva 38 anni, nella vita faceva il boscaiolo ed era titolare di una ditta personale specializzata in questo tipo di lavori. Come riferisce Il Resto del Carlino, Faggioli era soprannominato dagli amici il “Gurco”, ed era noto per la lunga militanza nel Monzuno calcio. Secondo i primi accertamenti, sembra che la traiettoria di caduta dell’albero sia stata deviata da una folata di vento, colpendo così l’uomo al torace.

"Davide era un bravo ragazzo – ha detto Bruno Pasquini, sindaco di Monzuno –. Mi stringe il cuore sapere che questo giovane ha perso la vita lavorando anche il sabato di Pasqua. A nome dell’Amministrazione faccio le condoglianze alla famiglia".