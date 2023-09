Ubriaco alla guida tampona e uccide motociclista. La vittima è Antonio Vilardi, medico di 41 anni

Un motociclista di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo esser stato tamponato poco dopo le tre di notte.

L’incidente si è verificato a Imola, in viale D’Agostino, zona Pedagna. Come scrive l’Ansa, alla guida dell’automobile che ha tamponato la moto c’era un uomo di 24 anni, che procedeva nella stessa direzione della moto. Nell’impatto, il motociclista è stato sbalzato via, perdendo la vita. Sull’incidente indagano ora i Carabinieri.

Solo pochi giorni fa, a Dozza, uno scontro tra un'auto e una moto aveva causato sei feriti.

Chi è la vittima

Secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, il motociclista deceduto sarebbe Antonio Vilardi, 41enne originario di Cosenza ma da tempo residente a Imola. Vilardi era un medico chirurgo specializzato in ortopedia.



Antonio Vilardi - Foto Facebook Comune di Bisignano

L’uomo, alla guida di una Ducati Monster, sarebbe stato colpito da un 24enne alla guida di un SUV Mazda CX-30, venendo poi trascinato dall’auto per oltre 200 metri. Dopo i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, durati per più di un’ora, Antonio Vilardi è stato dichiarato morto. Il 24enne alla guida del SUV è stato sottoposto ad accertamenti, risultando positivo all’alcol test con un valore di 1,21 g/l. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale e trattenuto in attesa del trasferimento in carcere.