Salvano la vita a un motociclista: Carabinieri premiati

Erano circa le 20.30 di domenica 23 luglio quando quattro Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti per un grave incidente, all’incrocio tra via de’ Carracci e via Zanardi, tra un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il motociclista, incosciente e con gravi lesioni in diversi punti del corpo. Se l’uomo oggi non è in pericolo di vita lo deve sicuramente al personale del 118 e ai quattro militari che lo hanno prontamente soccorso. I Carabinieri, in attesa dei sanitari, hanno bloccato le tre copiose perdite di sangue con i lacci emostatici in dotazione nel kit di pronto soccorso dell’Arma.

I quattro militari sono stati ricevuti questa mattina, mercoledì 9 agosto, dal Colonnello Ettore Bramato, Comandante Provinciale dei Carabinieri. Con lui, a complimentarsi con gli agenti, anche il dottor Simone Baroncini, responsabile medico centrale operativa 118 Emilia Est e il dottor Federico Moro del Centro Rianimazione ed Emergenza Territoriale Bologna dell’Ospedale Maggiore, i quali hanno sottolineato come l’ottimo e tempestivo intervento dei militari ha consentito, una volta giunta l’autoambulanza, di trasportare il paziente presso l’ospedale in una situazione di stabilità.