Pianoro, il clochard Christopher muore in un incidente. In paese era conosciuto da tutti

Ancora tragedia stradale nel bolognese. A Pianoro, un uomo di 50 anni è stato investito in via Nazionale, perdendo la vita. L’uomo era Christopher, un senzatetto che da anni viveva in paese e che tutti conoscevano. Come scrive l’edizione online de Il Resto del Carlino, Cristopher sarebbe stato colpito, insieme ai suoi due cani, mentre attraversava la strada, probabilmente sulle strisce pedonali (che tra l’altro sarebbero state illuminate), attorno alle ore 22 di domenica 30 luglio.

I due cani, rimasti lievemente feriti nell’impatto, sono immediatamente fuggiti e per ritrovarli ci sono volute diverse ore, mentre per Cristopher non c’è stato nulla da fare. Una volta arrivato sul posto, il 118 non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell’uomo. Sul fatto indagano i Carabinieri.