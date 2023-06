Incidente sulla Porrettana a Vergato, morto un 30enne

Incidente mortale sulla Porrettana all'altezza di Calvenzano, frazione di Vergato, (km 61,300). Nello schianto, avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, ha perso la vita un uomo di 30 anni, M.D. Ferito, in maniera non grave, un 82enne.

Da quanto ricostruito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, nel sinistro sono state coinvolte due auto che si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. Nel violento impatto la vittima è rimasta incastrata tra le lamiere della macchina. I caschi rossi hanno operato per estrarlo, nonostante i soccorsi purtroppo il personale del 118 non ha potuto che constatarne il decesso.

Sul posto anche I Carabinieri per i rilievi del caso e ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto.

Strade di morte: cinque vittime in cinque giorni

Sono cinque le vittime sulla strada negli ultimi cinque giorni. Appena un'ora e trenta prima del tragico scontro sulla Porrettana un altro incidente sulla tangenziale di Bologna aveva registrato feriti, tra cui due bambini. Fortunatamente le conseguenze non sarebbero state gravi per le persone coinvolte, disagi invece alla viabilità. Solo la sera prima, invece, su via Marco Polo un altro sinistro è costato la vita ad un uomo di 51 anni, Andrea Landuzzi. Appena una manciata di ore prima, sul confine tra Bologna e Modena, avevano perso la vita due 25enni, Lara e Stefano.

E ancora sabato scorso un uomo di 41 anni, Carmelo Bertucci, originario di Massa Lombarda, è rimasto vittima di un incidente avvenuto a Bubano frazione di Mordano, alle porte di Imola.