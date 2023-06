Incidente su via Marco Polo, a 51 anni muore in sella a uno scooter

Altro incidente mortale sulle nostre strade. Il sinistro si è registrato ieri sera su via Marco Polo, nei pressi della rotonda Pietro Bubani. La vittima è un uomo di 51 anni, Andrea Landuzzi.

Secondo la ricostruzione fornita dall'Ansa, l'uomo era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo cadendo al suolo. Poco distante dal 51enne viaggiava, a bordo di un altro motorino, la moglie che ha assistito alla drammatica scena. In via di ricostruzione le cause del sinistro, nel quale non è rimasta nessun'altra persona.

Sul luogo i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi di rito.

Nove le vittime sull'asfalto in poco più di un mese

Il 51enne è la nona vittima stradale in poco più di un mese. Nella notte di ieri sul confine tra Bologna e Modena hanno perso la vita due fidanzatini, Lara e Stefano.

Sabato scorso un uomo di 41 anni, Carmelo Bertucci, originario di Massa Lombarda, ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto a Bubano frazione di Mordano, alle porte di Imola. Pochi giorni prima Paolo Cirillo, 45 anni, è morto in via Modena a San Giovanni in Persiceto dopo essersi scontrato in sella alla sua moto con un furgone. Nonostante il trasporto all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso, è deceduto poche ore più tardi.

Il 28 maggio è deceduto un altro motociclista, Marco Monteventi, 49enne bolognese, che, dopo lo scontro con un'auto, sulla Fondovalle del Panaro, nel modenese, è morto all'ospedale Maggiore.

Il 24 maggio a Granarolo, alle 7 del mattino un automobilista avrebbe perso i controllo del mezzo andando a sbattere contro i pali dell'illuminazione per poi finire fuori strada. L'incidente ha fatto una vittima, Salie Gjonzenalaj, 75 anni, che potrebbe essere stata investita. Il corpo, sbalzato oltre le siepi che costeggiano la strada, è stato trovato dopo ore.

L'11 maggio scorso, aveva perso la vita una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto, Emily Vegliante. Nel territorio di Cento (Fe), due vetture si sono scontrate frontalmente. La vittima viaggiava su una Fiat Punto con un collega che era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore.