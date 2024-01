Infiltrazioni d’acqua al Serpieri: crolla una parte del tetto

Una scena già vista all’istituto agrario Serpieri di Bologna: una parte del tetto crollata per la troppa pioggia di questi giorni, con conseguente allagamento di uno dei corridoi della scuola. Già vista, perché già negli anni scorsi era successa, più volte, una cosa analoga.

La scoperta è di questa mattina, lunedì 8 gennaio, alla riapertura della scuola dopo la lunga pausa natalizia. L’acqua è penetrata dal soffitto, rompendone una parte, ed ha allagato uno dei corridoi dell’ultimo piano. Come scrive Il Resto del Carlino, le lezioni però non hanno subìto variazioni. Il pavimento è stato asciugato dai collaboratori scolastici e ora l’istituto è in attesa dell’arrivo dei tecnici per la necessaria messa in sicurezza.