Intelligenza artificiale, diffusione delle tecnologie, ma anche etica: accordo Regione-Cineca

Diffusione delle tecnologie dell’informazione, ma anche etica nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. È il fulcro dell’accordo tra l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Consorzio interuniversitario Cineca sottoscritto dalla presidente dell’Assemblea Emma Petitti e dal presidente del Cineca Francesco Ubertini, ex Rettore Unibo.

Riguarda "azioni rivolte ai giovani e al mondo della scuola, destinatari di attività e progetti finalizzati a promuovere e diffondere la cultura delle tecnologie dell’informazione, a dare supporto alla ricerca scientifica computazionale e a diffondere l’etica nell’utilizzo dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale, affinché i giovani vengano educati a una comprensione critica ed etica " si legge nel report.

L’accordo prevede anche attività e progetti per la valutazione della qualità delle leggi, con analisi di come vengono applicate e di quali effetti producono; per lo sviluppo di sistemi informativi finalizzati a rendere l’organizzazione interna più efficiente, sia nell’ottica di garantire la parità di genere e i diritti delle persone con disabilità sia di migliorare il benessere nei luoghi di lavoro; infine, per la formazione dei dipendenti all’utilizzo dei nuovi servizi digitali.

“Grazie a questo accordo, l’Assemblea legislativa dà attuazione alle priorità politiche individuate, in particolare, in materia di monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione dei loro effetti con una prospettiva sperimentale: l’applicazione dell’intelligenza artificiale all’ambito legislativo. Non solo per testare se e quanto le innovazioni tecnologiche possano servire alla redazione e alla qualità delle leggi, ma anche per verificare se e quanto il nuovo quadro giuridico in fase di definizione in sede europea possa garantire uno sviluppo e un utilizzo sicuro, affidabile ed etico dell’intelligenza artificiale”. Questo il commento della presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti.

L’accordo, inoltre, prevede la condivisione di dati, informazioni, elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni nonché la diffusione dei risultati sulle attività realizzate congiuntamente, con tanto di sessioni tematiche di approfondimento presso gli organi dell’Assemblea legislativa.

“Il valore dei big data oggi disponibili deriva da un lato dalla loro capacità di elaborazione e dall’altro risiede nella loro condivisione aperta, etica e rispettosa della vita privata, che consente di raggiungere gli obiettivi alla base dello sviluppo economico, della sostenibilità ambientale, del nostro modello di welfare. Per questo Cineca è lieto di collaborare con l’Assemblea legislativa in un progetto di visione riguardo all’utilizzo delle potenzialità derivate dalla evoluzione verso l’intelligenza digitale, sollecitato da un soggetto istituzionale al centro del nostro sistema di convivenza. Questo progetto, estremamente innovativo, costituisce un punto di svolta nello sviluppo delle metodologie di intelligenza artificiale applicate allo studio degli impatti e dell’efficacia dell’azione normativa e legislativa delle istituzioni di governo” ha affermato il presidente di Cineca Francesco Ubertini.

Grazie all’accordo, infine, si rafforza l’impegno di Cineca nel trasferimento di competenze abilitanti verso la società, le sue istituzioni e corpi intermedi, ma anche aperta in modo diretto ai cittadini e alle loro rappresentanze.

L'intelligenza artificiale, cos'è

L’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività.

L’intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde.

I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia.

Infografica che mostra alcuni esempi di intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni (motori di ricerca, veicoli a guida autonoma, aria condizionata intelligente...)

Perché l’intelligenza artificiale è importante?

Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni, ma i progressi nella potenza dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi hanno portato a grandi balzi in avanti nella tecnologia negli ultimi anni.

L’IA è centrale per la trasformazione digitale della società ed è diventata una delle priorità dell’UE.

Applicazioni future potrebbero portare grandi cambiamenti, ma non dobbiamo dimenticare che l’intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite. (fonte: Unione Europea)