Investimento tra Marzabotto e Pian di Venola: traffico in ripresa sulla Bologna-Pistoia

Sulla linea la circolazione è stata fermata per accertamenti

Aggiornamento - ore 12:00

Il traffico è in graduale ripresa dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine e del personale di assistenza medica. Maggior tempo di percorrenza fino a 55 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• R 17749 Bologna Centrale (11:04) - Porretta Terme (12:14)

• R 17756 Porretta Terme (11:22) - Bologna Centrale (12:32)

Treni parzialmente cancellati:

• R 17747 Bologna Centrale (10:04) - Porretta Terme (11:14): cancellato da Marzabotto (10:39) a Pioppe Salvaro (10:48)

• R 17754 Porretta Terme (10:22) - Bologna Centrale (11:32): limitato a Pioppe Salvaro (10:46)

Treni cancellati:

• R 17751 Bologna Centrale (11:37) - Marzabotto (12:13)

• R 17758 Marzabotto (12:22) - Bologna Centrale (12:58)

Alle 10.40 il traffico era stato sospeso per l’investimento non mortale di una persona tra Marzabotto e Pian di Venola. Come di prassi, è stato richiesto l’intervento delle Forze dell'Ordine e del personale di assistenza medica.